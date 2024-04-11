В подполье рассказали о массированном ударе по объектам в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли массированный удар по объектам в Харькове

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. По его словам, которые приводит РИА Новости, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. Подпольщики сообщили как минимум о 16 прилетах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Скорее всего, по энергосистеме. На «Турбоатоме» дым после прилета. Это пишут в чатах. Судя по звукам, ТЭЦ-3, завод «Турбоатом», завод Малышева, завод железобетонных конструкций, — сказал Лебедев.

Лебедев отметил, что на заводе железобетонных изделий подполье фиксировало более 20 единиц тяжелой техники ВСУ, в том числе колесной и гусеничной. На заводе «Турбоатом» фиксировали тяжелую технику и личный состав. На заводе Малышева осуществляется ремонт танков и БТР.

Ранее в Харькове зафиксировали масштабные разрушения объектов энергетической системы. В областном центре ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются, рассказывал мэр города Игорь Терехов. Глава одесской ОВА Олег Кипер в свою очередь отмечал, что на территории региона повреждены логистически-транспортный объект и автозаправочная станция.

До этого представители Южной группировки территориальной обороны ВСУ информировали, что в результате ракетных ударов в Одессе были повреждены объекты критической инфраструктуры, в частности, пострадал энергетический объект.