Мэр Харькова сообщил о масштабных разрушениях энергосистемы

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Энергетическая система Харькова потерпела масштабные разрушения в результате ударов, заявил глава города Игорь Терехов. По словам градоначальника, которые приводит Telegram-канал «Политика страны», в областном центре введены жесткие графики отключений света.

Сейчас заживлена ​​критическая инфраструктура. Даем свет в жилые дома по графикам, но часто они не выдерживаются, потому что не хватает напряжения, — сказал мэр.

Терехов добавил, что в Харькове частично работает электротранспорт. В метро поезда прибывают с интервалом 10–12 минут в час пик, в остальное время — 20 минут, по городу ежедневно курсирует определенное количество троллейбусов с автономным ходом, отметил мэр.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Харькове прогремели по меньшей мере пять взрывов. На территории города звучали сирены воздушной тревоги. По данным канала, по объектам, расположенным в Центральном районе Харькова, были нанесены удары. В Минобороны России данную информацию пока не прокомментировали.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов в Харькове. По его словам, прилеты были «очень громкие и объемные». Министерство обороны РФ эту информацию также не комментировало.