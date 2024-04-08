Названы последствия взрывов в Одесской области Глава Одесской ОВА: ударом поврежден объект транспортной логистики

Фото: ДСНС Украины

В Одесской области поврежден логистически-транспортный объект, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. По его словам, по нему был нанесен удар.

Есть попадание в Одесском районе. Поврежден логистически-транспортный объект, — написал Кипер.

Он добавил, что также повреждения получила автозаправочная станция. Из местных жителей никто не пострадал, добавил глава ОВА.

Накануне вечером украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге. Режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Ранее глава Харькова Игорь Терехов сообщил о масштабных разрушениях энергетической системы города в результате ударов. Он отметил, что в областном центре введены жесткие графики отключений света. По словам губернатора, электротранспорт Харькова работает частично, интервалы прибытия поездов в метро составляют от 10 до 12 минут в час пик.

До этого несколько административных зданий в Харькове оказались повреждены после взрывов. Терехов уточнял, что также урон был нанесен автозаправочной станции и станции технического обслуживания в Шевченковском районе.