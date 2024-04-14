Стало известно об ударе по подстанции в Харькове Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по подстанции у платформы «Лосево» в Харькове

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Российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной платформы «Лосево» в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. По его словам, которые приводит РИА Новости, в городе есть перебои со светом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По сообщениям агентуры, ночью был прилет «Герани», предварительно, по подстанции в районе ж/д станции «Лосево» в Харькове. В Харькове и области перебои со светом, — заявил Лебедев.

Лебедев также сообщал о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. По его словам, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. Подпольщики рассказали как минимум о 16 прилетах. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее в Харькове зафиксировали масштабные разрушения объектов энергетической системы. В областном центре ввели жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются, рассказывал мэр города Игорь Терехов.

Кроме того, координатор николаевского подполья сообщал, что Воздушно-космические силы России авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также здесь располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не подтверждало.