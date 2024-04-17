ВКС России нанесли удар по Нью-Йорку «Военкоры Русской Весны»: ВКС России ударили по ВСУ в украинском Нью-Йорке

Фото: МО РФ

Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесла бомбовый удар по подконтрольному Украине поселку Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны». Там указали, что в населенном пункте, до 2021 года именовавшимся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сосредоточение войск накрыли авиабомбами РБК-500. Уточняется, что поселение Нью-Йорк находится между Горловкой, Авдеевкой и Торецком.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВС РФ нанесли удар по расположению украинской армии в населенном пункте Новый Буг Николаевской области. По его информации, выезд из города был блокирован, а сами бойцы ВСУ впали «в истерику». Во время второй атаки в Новом Буге начались перебои со светом. Как отметил Лебедев, целью удара могла стать некая комиссия, которая приехала в город. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого МО России показало видео уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине. На кадрах видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.