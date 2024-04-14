Ювелирная работа по уничтожению украинского ЗРК IRIS-T попала на видео Минобороны России опубликовало видео уничтожения ЗРК IRIS-T в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России уничтожили украинский зенитно-ракетный комплекс IRIS-T немецкого производства в зоне военной операции на Украине, соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России. На видео видно, как после двух точных ударов пусковая установка и радиолокационная станция взлетают на воздух.

Кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, — говорится в сообщении.

Минобороны России ранее сообщило, что штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий и способными пробивать бетонные плиты. Ведомство опубликовало ролик, на котором видно, как пара штурмовиков наносят удар ракетами калибра 122 миллиметра, каждый самолет нес по 10 таких ракет. Военные с дрона зафиксировали, как ракеты кучно легли на позициях ВСУ.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВКС РФ авиационными бомбами ударили по Харьковскому авиаремонтному заводу. По его словам, на территории завода производили беспилотники, также там располагались подземные складские помещения. Минобороны России эту информацию также не комментировало.