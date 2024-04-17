Российские войска ударили по складам боеприпасов ВСУ и РДК

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили склады боеприпасов украинских войск, принадлежавшие оперативно-тактической группе «Донецк» и 125-й бригаде территориальной обороны украинской армии, сообщило Министерство обороны РФ. Кроме того, были поражены хранилища «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований «РДК», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что российские военные также поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132-х районах. Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили 191 украинский беспилотник, шесть американских ракет MGM-140 АТАСМS и одну французскую авиационную бомбу Hammer.

Ранее «Военное обозрение» о ликвидации возле границы с Белгородской областью предпринимателя Юрия Калмакова. Он был спонсором одного из подразделений «Русского добровольческого корпуса».