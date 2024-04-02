Стало известно о ликвидации спонсора РДК с Украины «ВО» сообщило о ликвидации финансировавшего РДК бизнесмена Калмакова

Фото: МО РФ

«Военное обозрение» сообщило, что предприниматель Юрий Калмаков был ликвидирован у границы с Белгородской областью. По данным канала, он выступал спонсором «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Калмаков был родом из Чернигова, он выступал «идейным украинским нацистом» и финансировал одно из подразделений РДК.

Согласно источникам, Калмаков финансировал одно из подразделений террористической группировки, — отмечается в материале.

Ранее сотрудники ФСБ задержали семь сторонников РДК. Все они являются жителями Москвы. По информации спецслужбы, задержанные пытались создать ячейку террористической организации и поддерживали связи с украинскими кураторами: обсуждали нападения на представителей российских правоохранительных органов и военнослужащих.

В ходе обысков у задержанных были обнаружены мачете, тактический топор, восемь ножей, перцовые баллончики, аэрозольный пистолет и флаги с нацистской символикой.

До этого Дзержинский суд Петербурга отправил в следственный изолятор до 27 апреля трех участников ячейки РДК. Задержанные в Северной столице подозреваемые планировали отправить в зону СВО груз с отравленной гуманитарной помощью для бойцов батальона «Эспаньола».