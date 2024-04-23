ВСУ оставили в Новомихайловке полезное натовское оборудование Поддубный: ВС РФ захватили натовские комплексы РЭБ в Новомихайловке

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие взяли в качестве трофеев оборудование и оружие ВСУ, которое украинские бойцы оставили при бегстве с позиций в городе Новомихайловке в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. Среди найденного: комплексы РЭБ стран НАТО, противотанковые гранатометы Javelin, а также шведские гранатометы с боекомплектами. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Военкор объяснил, что взятие под контроль Новомихайловки открывает дорогу на Константиновку. По его словам, через этот населенный пункт проходят пути снабжения украинских военных одновременно на нескольких направлениях, прежде всего Угледарском и Артемовском.

Ранее в Сети появились кадры ремонта трофейного танка ВСУ Leopard, произведенного в Германии. Бронемашину отбуксировали в специально оборудованное для этого место, где инженеры смогли изучить «начинку» немецкой бронемашины, а также произвести восстановительные работы.

До этого сообщалось, что в зоне спецоперации стали применять необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Речь идет о гибриде самолета и квадрокоптера, который является платформой для FPV-дронов. Это ретранслятор, способный поднимать беспилотники, увеличивая их дальность.