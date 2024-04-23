Опубликованы кадры ремонта трофейного танка Leopard 2A5

Фото: Александр Река/ТАСС

Leopard 2A5

В Сети появились кадры ремонта трофейного танка ВСУ Leopard, произведенного в Германии. Бронемашину отбуксировали в специально оборудованное для этого место, где ремонтники смогли изучить «начинку» немецкой бронемашины, а также произвести восстановительные работы, передает ТАСС.

На опубликованных агентством кадрах изображен танк Leopard 2A5, на нем отсутствует гусеница, а на корпусе и башне виднеются следы боя. Кроме того, танк был оборудован дополнительной защитой от дронов, закрепленной по бокам. Во время боестолкновений она также получила повреждения.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США сообщило, что за два месяца Вооруженные силы Украины потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины получили повреждения.

Военнослужащий группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении трофейной немецкой БМП Marder, ранее рассказал, что эта бронемашина из-за плохой проходимости не подходит для боев в Донбассе. По его словам, Marder предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью.