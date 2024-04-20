Названо число уничтоженных за два месяца танков Abrams в зоне СВО NYT: ВСУ за два месяца потеряли пять американских танков Abrams в зоне СВО

Фото: Global Look Press

Танк Abrams

Вооруженные силы Украины за два месяца потеряли пять американских танков Abrams в зоне специальной военной операции России, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленный источник в США. По данным австрийского полковника Маркуса Рейснера, еще три боевые машины, которые Пентагон отправил Киеву прошлой осенью, получили средние повреждения.

За последние два месяца российские войска вывели из строя пять из 31 танка M1 Abrams американского производства, которые Пентагон отправил на Украину прошлой осенью, сообщил высокопоставленный американский чиновник. По меньшей мере еще три получили средние повреждения с тех пор, как танки были отправлены на передовую в начале этого года, — сказано в материале.

Важным средством поражения танков Abrams стали сравнительно дешевые российские беспилотники. Как подчеркнули журналисты, дроны могут стоить около $500, что не сравнится с ценой одной боевой машины — $10 млн. При этом за все время спецоперации большинство потерь ВСУ относится к машинам советской эпохи и украинского производства. В частности, около 140 выведенных из строя танков были переданы на Украину странами НАТО, к примеру 30 немецкий Leopard.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные уничтожили на Авдеевском направлении еще один танк M1 Abrams американского производства. Кроме этого, на этом участке фронта украинская армия потеряла до 295 человек личного состава. ВС РФ вытеснили бойцов ВСУ с важных рубежей близ населенных пунктов Первомайское, Бердычи, Тоненькое и Водяное в ДНР.