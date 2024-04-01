Российский боец назвал минус трофейной немецкой БМП Marder Боец группировки «Центр»: немецкие БМП Marder не предназначены для Донбасса

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

БМП Marder

Немецкие БМП Marder из-за плохой проходимости не подходят для боев в Донбассе, заявил РИА Новости военнослужащий группировки «Центр», принимавший участие в восстановлении первой трофейной немецкой БМП данного типа. По его словам, эта техника предназначена для передвижения по асфальтированным поверхностям, а не по бездорожью.

Проходимость очень плохая, грунтозацепов нет, стоят резиновые подушки, из-за чего проходимость ухудшается. Она предназначена для передвижения по твердым грунтам, по асфальтированным дорогам, возможно по песчаным дорогам, по грязи она движется очень плохо, — пояснил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Алексей Борзенко сообщил, что захват немецкой бронемашины Marder в зоне специальной военной операции и ее эвакуация даст российским инженерам возможность изучить БМП. Он отметил, что подобные манипуляции уже проводились с танками Abrams и Leopard, кроме того, «еще предки изучали военную технику немцев». При этом эксперт добавил, что пока говорить о результатах рано. Исследование военной техники инженерами является кропотливым и долгим процессом.

В Минобороны РФ до этого сообщили, что российские бойцы 1-го армейского корпуса Южной группировки войск эвакуировали трофейную БМП Marder ВСУ немецкого производства из Авдеевки. Боевая машина была вывезена из населенного пункта Северный.