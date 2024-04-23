ВС России взяли инициативу по всей линии соприкосновения Шойгу: ВС России взяли инициативу по всей линии боевого соприкосновения

Фото: МО РФ

ВС России завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения, рассказал на коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. По его словам, которые приводит пресс-служба министерства, российская армия взяла под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР.

Группировки наших войск владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника с занимаемых рубежей. В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка, — уточнил министр.

Помимо этого, продолжил Шойгу, ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Бердычах и Георгиевке. Глава Минобороны добавил, что боевой потенциал российской армии позволяет регулярно оказывать воздействие на противника.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы РФ «уверенно продвигаются» к Карловке. Журналист также напомнил, что 10 лет назад город удерживали ополченцы ДНР, но потом под давлением украинских и польских бойцов были вынуждены оставить.

Британский аналитик Александр Меркурис в свою очередь выразил мнение, что российские силы пробили дыру в обороне Вооруженных сил Украины в центральной части Донбасса. Он называет этот участок фронта «чувствительным местом» и отмечает, что ВС России идут вперед на всех направлениях.