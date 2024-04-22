Стало известно о прорыве обороны ВСУ в центре Донбасса Аналитик Меркурис: ВС России пробили дыру в обороне ВСУ в центральном Донбассе

Фото: МО РФ

Российские силы пробили дыру в обороне Вооруженных сил Украины в центральной части Донбасса, заявил в интервью YouTube-каналу Duran британский аналитик Александр Меркурис. Он называет этот участок фронта «чувствительным местом» и отмечает, что ВС России идут вперед на всех направлениях. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе, — сказал он.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы полностью взяли под контроль село Богдановка в ДНР. Также ВС РФ улучшили позиции по переднему краю, разбив подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР.

Под Волновахой двое российских штурмовиков отбили опорный пункт, который удерживали восемь солдат ВСУ. Несколько украинских военнослужащих были уничтожены, остальные сдались в плен. Как рассказали российские бойцы, бой длился не больше восьми минут. В результате россияне заняли круговую оборону.

Также российские десантники захватили опорный пункт ВСУ на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих. Они улучшили положение по переднему краю, продолжая активные боевые действия, уточнили в Минобороны РФ.