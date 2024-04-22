Два российских штурмовика отбили опорник у восьми солдат ВСУ ТАСС: два штурмовика РФ под Волновахой захватили опорный пункт ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Под Волновахой опорный пункт удерживали восемь солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), но они не смогли противостоять двум бойцам 394-го штурмового полка, рассказал ТАСС командир этого подразделения с позывным Саваль. Россияне проводили разведку боем, но сумели отбить и зачистить опорник противника.

Примерно так у нас проходит каждый бой. Таким образом мы прошли 2,6 тысячи метров, — добавил Саваль.

По его данным, несколько украинских военных были уничтожены, остальные сдались в плен. Штурмовик с позывным Грек рассказал журналистам, что бой длился не больше восьми минут. После захвата опорного пункта россияне заняли круговую оборону.

Ранее сообщалось, что десантники из Бурятии в составе Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Они улучшили положение по переднему краю, продолжая активные боевые действия.

На днях Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские силы выдавливают бойцов Вооруженных сил Украины из леса вокруг Часова Яра. Стало известно, что дивизии Воздушно-десантных войск РФ продолжают улучшать тактическое положение на переднем плане.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» проинформировал, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности, на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника.