Российские войска полностью взяли под контроль Богдановку в ДНР

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Подразделения Южной группировки войск полностью взяли под контроль село Богдановка в ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Кроме того, российские военные улучшили позиции по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ у Красногоровки.

Подразделения Южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что бойцы ВС РФ также улучшили положение по переднему краю, разбив подразделения 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Отражены две контратаки украинских штурмовых групп у Часова Яра и западнее населенного пункта Красное.

Общие потери ВСУ за сутки в результате действий подразделений Южной группировки войск составили до 440 военнослужащих, уничтожены три автомобиля и боевая машина ЗРК «Оса-АКМ».

До этого журналист Владимир Соловьев опубликовал видео, на котором запечатлена эвакуация трофейного танка Leopard 2 российскими военными. Он уточнил, что операция проводилась силами Центральной группировки войск. По словам журналиста, чтобы сдвинуть немецкий танк с места, бойцам пришлось разрывать гусеницы подрывом.