Стало известно о продвижении российских военных к Карловке Сладков сообщил об «уверенном продвижении» ВС РФ к Карловке

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы РФ «уверенно продвигаются» к Карловке, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Журналист также напомнил, что 10 лет назад город удерживали ополченцы Донецкой Народной Республики, но потом под давлением украинских и польских бойцов были вынуждены оставить.

Мы уверенно продвигаемся к Карловке. В начале войны, 10 лет назад, ополченцы ДНР удерживали ее, потом вынуждены были оставить. <...> Это было тяжелое время: ни боеприпасов в достатке, артиллерия — это боевой эксклюзив. Противник давил танками, — написал Сладков.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что военным российской армии удалось продвинуться на несколько сотен метров в районе поселка Урожайное на юге ДНР. Он отметил, что противник заминировал данный участок на Времевском направлении на границе между Запорожской областью и ДНР.

Также стало известно о продвижении военнослужащих ВС РФ в Донецкой Народной Республике. По словам военкора Семена Пегова, российские солдаты, а именно силы 9-й бригады 1-го армейского корпуса, взяли под контроль поселок Первомайское. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.