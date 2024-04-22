Появились кадры разрушения украинской телевышки в Харькове

Telegram-канал jenya zub LIVE NEWS опубликовал видео падения телевизионной вышки в Харькове после удара российских военных. Кадры были сделаны из здания поблизости.

Очевидцы наблюдали за происходящим из окна. На ролике видно, как верхушка вышки отломалась и рухнула к основанию строения. Автор канала отмечает, что российские силы неоднократно били по этой вышке, и, наконец, попали.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась для системы связи для украинской противовоздушной обороны. По его словам, теперь харьковские ПВО не имеют связи друг с другом.