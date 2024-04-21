Появились кадры удара по Южному порту в Одессе Подполье показало кадры удара по Южному порту в Одессе

Фото: МЧС Украины

Удар по Южному порту в Одессе попал на видео. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил РИА Новости кадры с места происшествия, на которых можно заметить, как от объекта валит черный дым. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления, — отметил Лебедев.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в ночь на 20 апреля в порту Одессы были поражены два терминала. По данным ведомства, один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар». Также известно, что терминалы специализируются на перевалке агропродукции. На пути к порту были оцеплены дороги, проезд разрешен только машинам скорой помощи.

Недавно стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Он получил существенные повреждения, всю территорию охватил огонь. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Глава государства подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.