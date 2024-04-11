Коц: под Киевом уничтожена самая охраняемая ТЭС Украины Коц: под Киевом уничтожена Трипольская ТЭС

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Военный корреспондент Александр Коц сообщает об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Сообщается, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт являлась крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории региона и крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Коц напомнил о заявлениях украинских властей, которые не раз сообщали о возведении защитных конструкций на этом объекте. Их целью была защита станции от ракетных атак и налетов беспилотников.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. По его словам, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. Подпольщики сообщили как минимум о 16 прилетах. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.