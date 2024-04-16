Зеленский нашел причину уничтожения Трипольской ТЭС Зеленский назвал дефицит ракет ПВО причиной уничтожения Трипольской ТЭС

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Трипольскую ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью PBS. Он подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.

На Трипольской станции, от нее зависит свет в Киевском регионе, летели 11 ракет. Первые семь мы уничтожили — четыре уничтожили Триполье. Почему? Потому что было ракет ноль. У нас закончились все ракеты, которые защищали Триполье, — сказал глава государства.

Об уничтожении Трипольской ТЭС стало известно 11 апреля. Отмечается, что случилось это в результате ночного удара ВС России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Судя опубликованным кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, всю ее территорию охватил огонь.

На прошлой неделе в «Укрэнерго» сообщили, что в Одесской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. По данным компании, некоторое оборудование пострадало из-за ударов по региону в ночь на 5 апреля. При этом о каких именно объектах идет речь, не уточняется. В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и круглосуточно.