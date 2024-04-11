Стало известно о полном уничтожении Трипольской ТЭС под Киевом «Центрэнерго»: под Киевом уничтожена Трипольская ТЭС

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Под Киевом полностью уничтожена Трипольская ТЭС, сообщает издание «Страна» со ссылкой на компанию «Центрэнерго Украины». Отмечается, что случилось это в результате ночного удара ВС России. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ранее об уничтожении ТЭС сообщал военный корреспондент Александр Коц. По его данным, на объекте вспыхнул крупный пожар. Согласно опубликованным кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, всю ее территорию охватил огонь.

На прошлой неделе в «Укрэнерго» сообщили, что в Одесской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. По данным компании, некоторое оборудование пострадало из-за ударов по региону в ночь на 5 апреля. При этом о каких именно объектах идет речь, не уточняется. В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и круглосуточно.

До этого крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Серьезные повреждения получили пять из шести ТЭС. В компании назвали ситуацию очень тяжелой.