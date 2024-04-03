Крупнейший энергохолдинг Украины потерял после ударов 80% мощностей Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о потере 80% генерирующих мощностей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей.

80% генерирующих мощностей компании потеряны. Пять из шести наших ТЭС серьезно повреждены. Ситуация очень тяжелая, — отметили сотрудники ДТЭК.

Ранее российские воздушно-космические силы вывели из строя объекты энергетической инфраструктуры и газодобывающей отрасли Украины. В Минобороны России указывается, что по ним был нанесен комплексный удар с использованием ракет высокой дальности и беспилотников. Также в оборонном ведомстве заявили о нарушении работы ряда предприятий Украины, где изготавливались различные вооружения, техника и боеприпасы, а также осуществлялся их ремонт. Подчеркивается, что все намеченные цели были поражены. По данным МО, также был нанесен комплексный удар по аэродрому Вознесенск в Николаевской области.

До этого стало известно о возгорании на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона информировала, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточняются.