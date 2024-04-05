Стало известно о повреждении объектов энергетики в Одесской области «Укрэнерго»: в Одесской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры

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В Одесской области объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения, сообщили в пресс-службе «Укрэнерго». По данным компании, некоторое оборудование пострадало из-за ударов по региону в ночь на 5 апреля.

Отмечается, что в результате повреждений отключения света у местных жителей не было. В «Укрэнерго» не стали уточнять, о каких именно объектах речь и где они расположены. Компания добавила, что аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и круглосуточно.

В пятницу утром украинские СМИ писали, что в Одесской области раздалось несколько взрывов, за несколько часов до этого в регионе объявляли воздушную тревогу. Местные паблики отметили, что в направлении области выдвинулась группа ударных беспилотников. Позже стало известно о как минимум трех прилетах. Telegram-каналы проинформировали, что была повреждена подстанция.

3 апреля крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС были серьезно повреждены.

Также сообщалось о возгорании на объекте энергетики в Одесской области, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона отмечала, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточнялись.