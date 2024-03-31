В Одесской области вспыхнул пожар на энергетическом объекте после взрывов ВСУ сообщили о пожаре на объекте энергетики в Одесской области после взрывов

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Возгорание началось на объекте энергетики в Одесской области на юге Украины после взрывов, сообщили в Telegram-канале силы обороны юга Вооруженных сил Украины. В результате пожара были обесточены несколько населенных пунктов региона.

Пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов, — говорится в публикации.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 31 марта, на территории Одесской области звучали сирены воздушной тревоги. Представители ВСУ добавили, что пожар удалось потушить. На месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов сообщил об отключении света в большинстве районов Одессы. По его словам, это произошло после ударов российских дронов-камикадзе «Герань» по областному центру. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога, сирены также звучали в Николаевской области.