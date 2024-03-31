Взрывы прозвучали в Хмельницкой области на западе Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Взрывы произошли в Хмельницкой области на западе Украины, сообщило издание «Суспильне». Подробностей инцидента не приводится. Официальные власти не комментировали информацию.

Уточняется, что в регионе в настоящий момент действует воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал звучит также в Николаевской и Одесской областях на юге страны.

Ранее звуки взрывов раздались в Харьковской области на востоке Украины. Официальные лица также не стали делать заявлений по поводу происходящего. Где конкретно были слышны хлопки — не указывалось, однако, по информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях страны.

Утром 30 марта в Харькове также произошел взрыв. Отмечается, что тогда сигнал в регионе не запускали.

Кроме того, 28 марта звуки взрывов раздались в Одесской области на юге Украины. По данным украинских каналов, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что под ударом оказался Киевский район. До этого в городе была объявлена воздушная тревога.