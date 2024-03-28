В трех регионах Украины прогремели взрывы В Одесской области, Харькове и Днепре прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Звуки взрывов раздались в Одесской области на юге Украины, сообщило издание «Страна». По данным украинских каналов, в Измаильском районе региона была замечена авиационная управляемая ракета.

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, проинформировал в Telegram-канале мэр города Игорь Терехов. По его информации, под ударом оказался Киевский район. Ранее в Харькове была объявлена воздушная тревога.

По предвaрительным дaнным, жертв и пострaдaвших нет. Нa месте рaботают соответствующие службы, — написал мэр.

Взрыв также прозвучал в городе Днепре (ранее — Днепропетровск) на Украине, пишет издание «Общественное». Других подробностей не приводится. В области, как и в 12 регионах Украины, объявлена воздушная тревога.

На днях стало известно, что одна из гаубиц М777 калибра 155 мм, которые украинской армии передавали США, взорвалась во время стрельбы. Предполагается, что в процессе эксплуатации разорвало ствол орудия.

Также стало известно, что российские войска уничтожили два зенитных ракетных комплекса С-300, состоявших на вооружении у ВСУ, сообщала пресс-служба Министерства обороны РФ. Всего за сутки военные нанесли удар по пунктам дислокации, живой силе и технике ВСУ в 149 районах спецоперации.

Помимо этого, противотанковые подразделения тульских десантников помешали ротации бойцов Вооруженных сил Украины на Северском направлении. По данным Минобороны РФ, были уничтожены 10 украинских военных.