В Одесской области прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Несколько взрывов раздалось в Одесской области, сообщило украинское издание «Общественное». Несколько часов назад там была объявлена воздушная тревога. Власти региона информацию не подтверждали.

Местные паблики написали, что в направлении Одесской области выдвинулась группа ударных беспилотников. Позже стало известно о как минимум трех прилетах. Telegram-каналы проинформировали, что была повреждена подстанция.

До этого воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР и Запорожской области.

Крупнейший украинский энергохолдинг ДТЭК 3 апреля сообщил о серьезных повреждениях своих теплоэлектростанций в результате ударов. В пресс-службе предприятия уточнили, что из-за разрушений потеряно 80% генерирующих мощностей. Пять из шести ТЭС были серьезно повреждены.

Также сообщалось о возгорании на объекте энергетики в Одесской области, где прогремела серия взрывов. Украинская сторона отмечала, что в результате несколько населенных пунктов региона оказались обесточены. Позднее пожар удалось потушить, причины возникновения возгорания не уточнялись.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявлял об атаке на объект критической инфраструктуры в регионе. По его словам, в общей сложности прозвучало пять взрывов. Было разрушено административное здание. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.