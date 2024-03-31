Стало известно о повторных ударах ВС России по объектам под Львовом Глава Львовской ОВА: армия РФ третий раз за неделю атаковала объект под Львовом

Фото: МО РФ

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своем Telegram-канале сообщил что ВС РФ ночью атаковали объект критической инфраструктуры во Львовской области, который был их целью 24 и 29 марта. По его словам, в общей сложности в регионе прозвучало пять взрывов. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Разрушено административное здание. Был пожар. Пожарные оперативно потушили его, — написал он.

Отмечается, что атака длилась с 05:01 по 06:27 воскресенья, 31 марта. В свою очередь украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ночью в городе Стрый во Львовской области произошло пять взрывов.

Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой области на западе Украины, там также звучали сирены воздушной тревоги. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигналы звучали также в Николаевской и Одесской областях на юге страны.

22 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна столкнулась с масштабными разрушениями энергетической инфраструктуры. По его словам, повреждены около 20 подстанций и несколько электростанций. При этом целостность энергетической системы не нарушена, а дефицита электроэнергии не прогнозируется.