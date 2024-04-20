Порт в районе Одессы получил повреждения Мининфраструктуры Украины: порт Южный рядом с Одессой был поврежден

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Два портовых терминала были поражены в порту близ Одессы, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. Один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар», уточнило ведомство в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена).

Атакованы два терминала в порту Южный, которые специализируются на перевалке агропродукции, — отметили в министерстве.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что по инфраструктуре порта в районе Одессы нанесли удар. По его словам, на данном участке оцеплены дороги, проезд разрешен только каретам скорой помощи.

До этого стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Судя опубликованным кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, всю ее территорию охватил огонь. Президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Он подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.

На прошлой неделе компания «Укрэнерго» информировала, что в Одесской области получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. При этом о каких именно объектах идет речь, не уточнялось. В компании добавили, что аварийно-восстановительные работы проходят в сложных условиях и круглосуточно.