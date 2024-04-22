Российские военные точным ударом разнесли украинскую телевышку в Харькове РИА Новости: ВС РФ ударили по телевышке в Харькове, где были системы связи ПВО

Фото: МО РФ

Российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась для системы связи для украинской противовоздушной обороны, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, теперь харьковские средства ПВО не имеют связи друг с другом.

Был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО, — отметил он.

Ранее командование ВСУ, ответственное за Южное направление, подтвердило, что складские помещения и сельскохозяйственная техника получили повреждения в Одесской области. Ночью украинские СМИ распространили сведения о взрывах в регионе.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу. Местные каналы утверждали, что к Одессе с нескольких направлений «заходят мопеды».

Кроме того, удар по Южному порту в Одессе попал на видео. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил кадры с места происшествия, на которых можно заметить, как с объекта валит черный дым. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало. Министерство инфраструктуры Украины в свою очередь сообщило, что в ночь на 20 апреля в порту Одессы были поражены два терминала.