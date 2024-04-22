ВСУ признали попадание по складам и сельхозтехнике в Одесской области ВСУ: в Одесской области повреждены склады и сельскохозяйственная техника

Фото: МЧС Украины

Складские помещения и сельскохозяйственная техника получили повреждение в Одесской области, сообщило в понедельник, 22 апреля, командование ВСУ, ответственное за Южное направление. Ночью украинские СМИ распространили сведения о взрывах в регионе.

Повреждены складские помещения и сельскохозяйственная техника, — говорится в сообщении в Telegram-канале ВСУ.

В ночь на понедельник украинский «24 Канал» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. Отмечалось, что в регионе работают системы противовоздушной обороны. Местные власти эти сведения не комментировали.

До этого глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу. Местные каналы утверждали, что к Одессе с нескольких направлений «заходят мопеды».

Кроме того, пользователи сообщили о двух взрывах в районе сел Сергеевки и Каролино-Бугаза. Они также заметили, что с Кинбурнской косы в сторону порта Южный пролетел беспилотник. На Украине также была объявлена тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Ранее удар по Южному порту в Одессе попал на видео. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил кадры с места происшествия, на которых можно заметить, как с объекта валит черный дым. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.