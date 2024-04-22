В Одесской области прозвучало несколько взрывов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Одесской области, сообщил украинский «24 Канал». Отмечается, что в регионе работают системы ПВО. Местные власти эту информацию не комментировали.

Ранее глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер объявил в регионе воздушную тревогу. Местные каналы утверждают, что к Одессе с нескольких направлений «заходят мопеды».

Пользователи сообщили о двух взрывах в районе сел Сергеевки и Каролино-Бугаза. Они также заметили, что с Кинбурнской косы в сторону порта Южный пролетел беспилотник. На Украине также была объявлена тревога в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

Накануне удар по Южному порту в Одессе попал на видео. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев предоставил кадры с места происшествия, на которых можно заметить, как с объекта валит черный дым. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

Министерство инфраструктуры Украины сообщило, что в ночь на 20 апреля в порту Одессы были поражены два терминала. По данным ведомства, один из них принадлежал сингапурской компании «Дельта Вилмар». Также известно, что терминалы специализируются на перевалке агропродукции. На пути к порту были оцеплены дороги, проезд разрешен только машинам скорой помощи.

Недавно стало известно об уничтожении Трипольской ТЭС. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что на объекте вспыхнул крупный пожар. Он получил существенные повреждения, всю территорию охватил огонь. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что ТЭС в Киевской области уничтожили из-за нехватки ракет ПВО, которые могли бы ее защитить. Глава государства подчеркнул, что на объект было направлено 11 ракет, но отбить удалось лишь первые семь.