ВСУ сбежали из села Очеретино в ДНР: новости СВО на утро 23 апреля

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины снялись с позиций и сбежали из села Очеретино в ДНР, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 22 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Как ВСУ бежали из Очеретино

Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта. Один из украинских волонтеров подтвердил бегство бойцов ВСУ из Очеретино, пишет издание «Страна.ua». Официально об оставлении позиций без приказа не сообщалось. По словам волонтера, сейчас продолжаются бои в центре силами другой бригады, которая должна была выйти на ротацию и возобновление.

О прорыве россиян также информировал военный паблик DeepState. В публикации говорилось о том, что прорыв удался после того, как россияне «подловили силы обороны во время смены подразделений».

Как ВСУ атаковали РФ

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, при этом шесть домов получили повреждения.

ВСУ разрушили станцию техобслуживания «Малахов» в Каховке Херсонской области, заявил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. По его данным, сгорели несколько машин.

Кроме того, над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.

По предварительной информации губернатора, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля, уточнил Гладков.

Фото: t.me/vvgladkov*

Где гремели взрывы на Украине

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские силы ударили по телевизионной вышке в Харькове, которая использовалась как система связи для украинской противовоздушной обороны. По его словам, теперь харьковские ПВО не имеют связи друг с другом. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Украинский Telegram-канал jenya zub опубликовал видео падения телевизионной вышки в Харькове после удара российских военных. Кадры были сделаны из здания поблизости.

Очевидцы наблюдали за происходящим из окна. На ролике видно, как верхушка вышки отломалась и рухнула к основанию строения.

Кроме того, взрыв прогремел под Николаевом. Как рассказал РИА Новости Сергей Лебедев, ЧП произошло в городском поселке Шевченко. Он отметил, что в месте, где произошел взрыв, располагаются бойцы Вооруженных сил Украины.

В Одессе второй раз за ночь произошел взрыв, писало украинское издание «Зеркало недели». Власти города информацию не комментировали. Сведения о первой серии взрывов появились за час до этого.

Также взрывы прогремели в Киеве, писало издание «Общественное». Администрация украинской столицы проинформировала о работе систем противовоздушной обороны.

Фото: МЧС Украины

Что известно о возможном задержании Залужного

Бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали на Украине после отказа стать послом в Великобритании, сообщает Telegram-канал «Резидент» со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского. По его данным, это произошло еще месяц назад, теперь СБУ держит экс-главкома под усиленной охраной. Официально эта информация не подтверждена.

Отмечается, что Киев хочет добиться от Залужного согласия на работу в Лондоне. Кроме того, в окружении украинского лидера хотят, чтобы тот отказался от политических амбиций и желания возглавить страну.

В свою очередь Telegram-канал «Женщина с косой» называет задержание Залужного «условным». Согласно информации канала, экс-главком на свободе, но «на крючке силовиков», которые вынуждают его согласиться стать послом в Британии.

Что сделала ФРГ из-за США

Германия сорвала начало поставок 400 бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой Украине, сообщает Bild со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. По данным газеты, задержка произошла из-за проблем с запчастями для техники, которые производят в США, а также ограничений лицензий на экспорт из Штатов в ФРГ.

Уточняется, что Украина заключила контракт с немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Общий объем заказа, который финансируется немецкой стороной, составляет €315 млн.

Согласно сведениям в документах Минобороны ФРГ от сентября 2023 года, FFG планировала поставлять технику партиями по 20 штук. Период поставок был намечен на промежуток с января по октябрь 2024 года. За этот срок предполагалось поставить 200 единиц, однако отправка так и не началась.

По имеющимся данным, график отменили в начале 2024 года и перенесли на более поздний срок. Теперь в этом году на Украину планируют отправить только 100 машин. Начало поставок перенесено на май. Представитель FFG сообщил, что компоненты для техники производят в США, затем они поставляются в Германию для окончательной сборки.

Фото: John Goodman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Бронемашина MRAP

Готова ли РФ к миру на Украине

Президент России Владимир Путин констатировал факт готовности Москвы к мирному решению украинского вопроса, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это не мирная инициатива.

Готов ли Зеленский говорить с РФ

Киев может возобновить переговоры с Москвой по урегулированию конфликта, допустил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев намерен подготовить документ о своем видении ситуации и передать его российской стороне. При этом сроки он не уточнил.

Зеленский признал, что ситуация в мире играет на руку Москве. Он отметил, что Киеву следует признать сильные стороны России.

Когда может завершиться конфликт на Украине

Если на выборах в Европарламент и в президенты США победят сторонники мирного завершения конфликта на Украине, то к концу 2025 года он может завершиться, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. По его мнению, сторонников военных действий следует остановить.

Орбан пояснил, что миролюбиво настроенные европейские политики могут замедлить или даже отменить военные решения. Если в США победит выступающий за мир кандидат в президенты, то Брюссель получит поддержку Вашингтона, считает он.

По его словам, пока на Западе доминируют настроения в поддержку военных действий на Украине. Орбан посетовал, что политические лидеры как будто играют в азартные игры. Вместо того чтобы изолировать этот конфликт, они отправляют Киеву все больше денег, уточнил он.

Читайте также:

Стало известно, когда ВСУ могут нанести мощные удары по Крымскому мосту

Что известно об уничтожении телевышки в Харькове: интересные факты о ней

ВС РФ взяли под контроль Новомихайловку в ДНР. Что это значит для СВО?