Зеленский заговорил о возможности переговоров с Россией Зеленский: Украина составит документ о своем видении конфликта и передаст его РФ

Фото: Офис Президента Украины

Киев может возобновить переговоры с Москвой по урегулированию конфликта, допустил президент Украны Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу. По его словам, Киев намерен подготовить документ о своем видении ситуации и передать его российской стороне. При этом сроки он не уточнил.

Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов, с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней, — сказал он.

Зеленский признал, что ситуация в мире играет на руку Москве. Он отметил, что Киеву следует признать сильные стороны России.

Ранее Зеленский, комментируя решение палаты представителей Конгресса США выделить более $61 млрд на военную помощь Украине, назвал его «хорошим». Он отметил, что американской армии не нужно воевать, за них «этим занимаются украинцы». Украинский лидер поблагодарил американских чиновников за одобрение пакета помощи Украине, предположив, что это даст Киеву шанс на победу.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Кроме того, парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву. Также сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор оставался замороженным в конгрессе.