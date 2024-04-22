Стало известно о срыве Германией поставок бронемашин для ВСУ из-за США Bild: ФРГ сорвала начало поставок бронемашин MRAP Украине из-за США

Фото: ZUMA Press/John Goodman/Global Look Press

Германия сорвала начало поставок 400 бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой Украине, сообщает Bild со ссылкой на документы, которые оказались в распоряжении издания. По данным газеты, задержка произошла из-за проблем с запчастями для техники, которые производят США, а также ограничений лицензий на экспорт из Штатов в ФРГ.

Уточняется, что Украина заключила контракт с немецкой компанией Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Общий объем заказа, который финансируется немецкой стороной, составляет €315 млн.

Согласно сведениям в документах Минобороны ФРГ от сентября 2023 года, FFG планировала поставлять технику партиями по 20 штук. Период поставок был намечен на промежуток с января по октябрь 2024 года. За этот срок предполагалось поставить 200 единиц, однако отправка так и не началась.

По имеющимся данным, график отменили в начале 2024 года и перенесли на более поздний срок. Теперь в этом году на Украину планируют отправить только 100 машин. Начало поставок перенесено на май. Представитель FFG сообщил, что компоненты для техники производят в США, затем они поставляются в Германию для окончательной сборки.

Также сообщалось, что США могут начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе. По словам главы комитета по разведке сената США Марка Уорнера, поставки стартуют после того, как американский президент Джо Байден подпишет соответствующий законопроект.