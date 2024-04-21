Стала известна дата передачи ракет ATACMS Украине Сенат США: оружие отправят на Украину на следующей неделе

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут начать отправку вооружения на Украину на следующей неделе, сообщил глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер в интервью телеканалу CBS. По его словам, поставки стартуют после того, как американский президент Джо Байден подпишет соответствующий законопроект.

Нам сообщили, как только президент [Байден] подпишет [законопроект], убедившись, что конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели, — сказал Уорнер.

Американский чиновник заявил, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить тактические ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что это прописано в законопроекте.

Палата представителей Конгресса США ранее одобрила законопроекты о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Киев получит поддержку в $61 млрд, Тель-Авив — $26,38 млрд, а Тайбэй на «противостояние коммунистическому Китаю» — $8,12 млрд.

Позже представитель Пентагона генерал Патрик Райден сообщил, что США смогут передать Украине боеприпасы в течение нескольких дней после подписания законопроекта о военной помощи. Военачальник допустил, что в военный пакет будет включено больше боеприпасов для ПВО и артиллерии.