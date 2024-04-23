Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.

По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля, написал Гладков.

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка Брянской области, сообщал ранее губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, при этом шесть домов получили повреждения.

В Белгородской области российские средства ПВО 22 апреля сбили ракету, выпущенную ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена около 15:40 мск.

Тогда же Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его информации, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.