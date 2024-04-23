Над российским регионом сбито несколько воздушных целей Гладков: над Белгородской областью сбито несколько воздушных целей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, на подлете к городу было сбито несколько воздушных целей.

По предварительной информации, пострадавших нет. В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля, — написал Гладков.

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка Брянской области, сообщал ранее губернатор Александр Богомаз. По его словам, никто не пострадал, при этом шесть домов получили повреждения.

В Белгородской области российские средства ПВО 22 апреля сбили ракету, выпущенную ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена около 15:40 мск.

Тогда же Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его информации, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.