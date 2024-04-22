ВСУ обстреляли приграничный российский поселок Богомаз: украинские военные совершили обстрел Суземки, повреждены шесть домов

Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, при этом шесть домов получили повреждения.

По предварительной информации, в результате террористической атаки частично повреждены шесть домовладений. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он.

Ранее в этот день стало известно, что в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена около 15:40 мск.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.

В Министерстве обороны РФ до этого сообщили, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.