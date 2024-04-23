«Враг оставил Очеретино и бежал»: Рогов о ситуации на фронте в ДНР Рогов рассказал, что бойцы ВСУ оставили село Очеретино в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Рогов

Бойцы Вооруженных сил Украины снялись с позиций и отступили из села Очеретино в ДНР, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов. Он пояснил, что этот населенный пункт является господствующей высотой и ключевой точкой по линии обороны ВСУ севернее Авдеевки. Рогов объяснил, что взятие под контроль села дает возможность ВС России наносить удары на этом участке фронта.

Враг оставил свои позиции в селе Очеретино на северо-западе Авдеевки в ДНР и сбежал. Наши ребята зашли в село, в центре подняты наши флаги, — сказал Рогов.

Российские силы в рамках спецоперации «неумолимо» продвигаются на запад по Донецкому направлению, сообщал ранее военкор Юрий Котенок. По его словам, ВС РФ удалось выбить ВСУ из Новомихайловки, Бердычей и восточного района в Новокалиново.

Военный корреспондент Александр Сладков заявлял, что Русская весна в Донбассе началась в 2014 году «не на ровном месте». Он утверждает, что движение стало защитной реакцией народа в ответ на террор Украины против территорий, где исторически жили и живут люди, говорящие на русском языке.