«Неумолимое движение»: Котенок отчитался об успехах ВС РФ в зоне СВО Котенок рассказал о «неумолимом» продвижении ВС РФ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российские силы в рамках спецоперации «неумолимо» продвигаются на запад по Донецкому направлению, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, ВС РФ удалось выбить ВСУ из Новомихайловки, Бердычей и восточного района в Новокалиново. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Неумолимое движение на запад. Новомихайловка — все. Противник полностью отошел на рубеж Парасковиевки и засел по посадкам. Хорошо продвинулись по полям между Победой и Георгиевкой. В последней сегодня был небольшой штурм при поддержке авиации, — написал Котенок.

Военкор отметил, что бои продолжаются в Красногоровке, Семеновке, между Новобахмутовкой и Очеретино. В последних российская армия приближается к центру, уточнил он. Кроме того, ВС РФ удалось продвинуться от Первомайского, а также закрепить позиции вблизи Уманского.

Радует работа авиации в последние дни, дает хорошие плоды. Ежедневные рейды вертолетчиков очень хорошо поддерживают пехоту, давно не были так активны, — добавил Котенок.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Русская весна в Донбассе началась в 2014 году «не на ровном месте». Он утверждает, что движение стало защитной реакцией народа в ответ на террор Украины против территорий, где исторически жили и живут люди, говорящие на русском языке.