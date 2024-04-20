Алина Модорова

«Не на ровном месте»: Сладков о начале Русской весны 10 лет назад Сладков: Русская весна в Донбассе началась 10 лет назад в ответ на террор

20 апреля 2024 в 14:07

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Ополченцы с флагом России, пробитым осколками, на блокпосту возле поселка Восточное под Славянском