Русская весна в Донбассе началась в 2014 году «не на ровном месте», заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что движение стало защитной реакцией народа в ответ на террор Украины против территорий, где исторически жили и живут люди, говорящие на русском языке.
Десять лет назад в Донбассе началась Русская весна. Не на ровном месте. <...> Жители Донбасса свергали промайдановскую власть и брали правление в свои руки, защищая себя и родную землю. Кстати, бунты шли и на Западной Украине, и в центральной ее части. Там уже майдановцы брали штурмом здания администраций, но, по мнению Киева, «это другое», — отметил Сладков.
Военкор опубликовал видео из Луганска, на котором запечатлел будни местных жителей. На улицах можно заметить множество машин. По его словам, город уже забыл о потрясениях 10-летней давности. Там, как пишет Сладков, «все дышит уверенностью в победе» России.
Ранее военкор также рассказал, зона проведения спецоперации заполнена внештатными инструкторами, которые помогают бойцам Вооруженных сил РФ. Он объяснил, что это неравнодушные россияне, которые осознанно «сменили батники на ватники». Сладков утверждает, что бойцов обучают тактической медицине, саперному делу, пилотированию БЛА и снайпингу.