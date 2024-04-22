Буданов предрек Украине тяжелый период: новости СВО на вечер 22 апреля

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Украину ожидает трудный период в ближайшее время, заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов в интервью BBC. Он отметил, что проблемы будут как в зоне СВО, так и во внутриполитической обстановке. Вместе с тем российские войска взяли под полный контроль Новомихайловку в ДНР и за сутки нанесли поражение ВСУ по ряду направлений, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 22 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Что ждет Украину в ближайшее время?

Глава украинской разведки утверждает, что в стране наступит тяжелая ситуация с середины мая. ВСУ испытывают проблемы в зоне боестолкновений, подчеркнул Буданов. Он добавил, что сложности возникли «не сегодня и не месяц назад», а носят системный характер.

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Проблемы с середины мая будут», — сказал он.

Оценивая слова руководителя ГУР, военный эксперт Василий Дандыкин пришел к выводу, что они направлены на внешнее воздействие. Он пояснил, что заявление прозвучало на фоне решения США отправить новый транш на Украину, однако Россия продолжает добиваться успехов в ходе спецоперации.

«Такое заявление Буданова рассчитано для внутреннего пользования, может быть, для внешнего воздействия. Сейчас у них большая радость — американцы дали денег. Но никто не отменял освобождение наших территорий по конституции», — заявил Дандыкин.

Фото: МО Украины

Каких успехов за сутки добились российские военные?

Подразделения Южной группировки войск полностью заняли населенный пункт Новомихайловка в ДНР, а также улучшили тактическое положение по переднему краю, рассказали в Минобороны РФ. В районе Белогоровки в ЛНР, а также Спорного, Миньковки, Клещеевки, Часова Яра, Андреевки и Острого в Донецкой Народной Республике российские войска разбили украинские военные формирования в составе различных механизированных бригад ВСУ. Кроме того, отражены три контратаки штурмовых групп у Богдановки и Победы в ДНР. Потери противника: до 410 военнослужащих, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», станция радиоэлектронной борьбы «Анклав» и склад боеприпасов.

Военные в составе группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли удар по ВСУ у села Терны в ДНР. В то же время в районе Григоровки отражены четыре контратаки штурмовых групп нацбата «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Украинская сторона потеряла до 25 бойцов, два пикапа и САУ «Гвоздика».

Центральная группировка войска улучшила тактическое положение и отразила девять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Семеновка, Нетайлово и Бердычи в ДНР. Потери противника оказались существенными — до 365 военнослужащих, немецкая БМП Marder, 12 автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота» и «Буковель-AD».

Фото: МО РФ

Военнослужащие Восточной группировки войск также переместились на более выгодные рубежи и разбили украинские формирования у Старомайорского, Угледара, Урожайного в Донецкой Народной Республике и Червоного в Запорожской области. ВСУ потеряли по меньшей мере 95 военнослужащих, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.

Бойцы в составе «Днепра» нанесли комплексное поражение живой силе и технике противника у населенных пунктов Работино, Новоандреевка и Степовое Запорожской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих и два пикапа.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены позиционный район ПВО, пункт хранения безэкипажных катеров, живая сила и военная техника ВСУ в 142-х районах.

«Ураган» снес бойцов ВСУ на Купянском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» Западной группировки ВС РФ с расстояния более 30 км уничтожил скопление живой силы ВСУ, сообщили в МО. В ведомстве уточнили, что после команды расчеты систем оперативно выезжают из укрытия и готовят ее к ведению огня. Старший офицер батареи с позывным Иркутск отметил, что «Ураган», помимо скопления живой силы и опорных пунктов, способен поражать колонны техники ВСУ.

«В этот раз расчет „Урагана“ 1-й гвардейской танковой армии группировки войск „Запад“ при выполнении огневых задач уничтожил скопление военнослужащих ВСУ на Купянском направлении на расстоянии более 30 километров», — рассказали в ведомстве.

Минобороны также опубликовало видео работы «Урагана». На кадрах видно, как боевая машина РСЗО выезжает на позицию, затем военнослужащие наводят орудие на цель. После команды «Огонь» производятся выстрелы.

Су-34 разбомбили опорник ВСУ на Южно-Донецком направлении

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ударили фугасными авиационными бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции по опорному пункту ВСУ, рассказали в Минобороны.

«Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара <...> по опорному пункту и живой силе противника на Южно-Донецком направлении», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России показало кадры работы ВКС. На видео зафиксирована установка снарядов на самолеты. Затем Су-34 осуществляют взлет и направляются к цели. По достижении места назначения идет сброс боеприпасов. После демонстрируются кадры прилетов снарядов.

Что сказали в Кремле о военной помощи США для Украины?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выделение Вашингтоном новой помощи для Киева не повлияет на специальную военную операцию. Он подчеркнул, что российские военные улучшают свои позиции в зоне СВО.

«Принципиально это не поменяет ситуацию на поле боя. Российские вооруженные силы, задействованные в специальной военной операции, улучшают свои позиции, и в целом динамика сейчас для всех абсолютно понятна», — сказал Песков.

По его словам, выделенные деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти средства, не повлекут изменений в этой динамике, однако приведут к новым жертвам среди украинцев, так как ВСУ будут нести больше потерь. Песков напомнил, что основная часть денег, которые выделил Белый дом для Украины, останется в США.

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