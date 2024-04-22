Гибель беременной женщины, «кассетники», зонд: как ВСУ атакуют РФ 22 апреля

Фото: Ministry of Defence of the Russi/Twitter.com/Global Look Press

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Донецк был обстрелян кассетными боеприпасами. Заминированные схроны ВСУ с оружием иностранного производства обнаружили в Авдеевке. ВС РФ уничтожили украинскую ракету в районе Севастопольской бухты. Беременная женщина погибла при обстреле Белгородской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на территорию России — в материале NEWS.ru.

Кулемзин заявил об обстреле Донецка кассетными боеприпасами

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы четыре случая ведения огня со стороны ВСУ.

Украинские войска совершили три обстрела на Донецком направлении и один — на Горловском. ВСУ выпустили 10 боеприпасов по региону. По данным СЦКК, обошлось без жертв, разрушений и пострадавших.

Утром 22 апреля глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что Петровский район города подвергся обстрелу с применением «запрещенных боеприпасов кассетного типа».

По его словам, военные ВСУ выпустили пять снарядов калибром 155 мм (из них два — кассетного типа) в направлении Петровского района, а также поселка городского типа Александровка. В частных домах Александровки были повреждены кровля и остекление. Минобороны РФ не комментировало информацию об ударах ВСУ кассетными боеприпасами по Донецку.

СМИ сообщили о заминированных схронах ВСУ в Авдеевке

Несколько заминированных схронов с иностранным вооружением были найдены в Авдеевке после отступления Вооруженных сил Украины, сообщили «Известия» со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.

Силовики обнаружили в общей сложности 27 гранат РГН, 41 гранату Ф-1 и 50 ВОГ иностранного производства, более 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, 139 танковых снарядов и свыше 700 снарядов калибра 155 мм. Также в схронах нашли нацистскую символику и шприцы с неизвестным веществом.

Российское военное ведомство не комментировало это сообщение.

Губернатор заявил об обнаружении обломков метеозонда под Липецком

Обломки метеозонда были обнаружены в Усманском районе Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов. По его словам, специалисты обследовали части аппарата и установили, что они не представляют опасности.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Беременная женщина погибла в результате обстрела ВСУ

Накануне украинский дрон атаковал грузовик на участке дороги Октябрьский — Бессоновка в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, кабина машины получила серьезные повреждения, но водитель не пострадал.

Три дрона-камикадзе ударили по селу Красный Октябрь. В результате пострадали три частных жилых дома, соцобъект и два автомобиля. Местный житель получил осколочные ранения брюшной полости, ягодичной области и кисти. Его госпитализировали.

Военные ВСУ обстреляли из миномета село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. В населенном пункте были зафиксированы четыре прилета. В результате атаки пострадала беременная женщина, которая затем скончалась от полученных травм в больнице. Ранения получили еще одна женщина и двое мужчин. Первой потребовалась госпитализация, остальным помощь была оказана на месте. Над селом Протопоповка система ПВО сбила БПЛА самолетного типа.

Солдаты ВСУ выпустили по три минометных снаряда по окраинам сел Безымено и Пороз в Грайворонском городском округе, по окраине села Новостроевка-Вторая — 16 минометных снарядов. Противник также атаковал с помощью трех дронов-камикадзе окраину Новостроевки-Второй. В населенных пунктах нет пострадавших и разрушений.

Минобороны России не комментировало сведения об атаках ВСУ по Белгородской области.

Telegram-каналы сообщили об атаке по нефтебазе под Псковом

В ночь на 21 апреля жители Великих Лук в Псковской области сообщили о звуках взрывов. Позже Telegram-канал «Псковский правдоруб» написал, что в городе работали средства ПВО, которые сбили два беспилотника.

По данным канала, один БПЛА упал на территории нефтебазы «Псковнефтепродукт», другой врезался в стену ограждения. Аналогичные данные привел Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ». Минобороны РФ и местные власти не комментировали эту информацию.

ВС РФ отразили атаку противокорабельной ракеты в Севастополе

Накануне утром российские военные в Севастополе отразили атаку украинской противокорабельной ракеты. Удар был нанесен по Северной стороне Севастопольской бухты, сообщил губернатор города Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

«Утром на одном из кораблей отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали», — написал чиновник.

«ВЧК-ОГПУ» отмечает, что в результате атаки возник пожар на спасательном судне ВМФ РФ «Коммуна» в Сухарной бухте, которое было спущено на воду в 1913 году. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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