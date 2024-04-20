В Госдуме ответили на слова Столтенберга о праве Киева наносить удары по РФ Депутат Ивлев: удары ВСУ по России планируют в НАТО под руководством США

Фото: Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

Йенс Столтенберг

НАТО под руководством США планирует удары Вооруженных сил Украины по территории России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Так он прокомментировал слова генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга о праве Киева наносить удары по военным объектам в РФ.

Заявление главы НАТО — это тот редкий случай, когда он не соврал. Столтенберг признал, что киевский режим имеет законное право бить по целям на территории России, потому что НАТО под руководством США как раз и планирует эти удары, — сказал он.

Ивлев указал, что генералы НАТО проводят «командно-штабные игры» в Монсе под Брюсселем и назначают цели Киева на картах российских регионов. После этого, как считает офицер, руководство Альянса передает наработки главкому ВСУ Александру Сырскому в виде рекомендаций.

По его словам, именно спутники и беспилотники США обеспечивают передачу разведданных и навигационную поддержку HIMARS, Storm Shadow и ATACMS при нанесении ракетных ударов по мирному населению России. Генерал отметил, что Столтенберг фактически дал зеленый свет ВСУ на продолжение террористических атак.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что Украина имеет право наносить удары по военным объектам на территории России. В ходе пресс-конференции он отметил необходимость стран НАТО поставлять Киеву вооружение, даже если это будет делаться в ущерб их собственным оборонным возможностям.