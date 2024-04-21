Российские военные отразили ракетную атаку в Севастополе В Севастополе российский военный корабль отбил ракетную атаку

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие в Севастополе отбили атаку противокорабельной ракеты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, ЧП произошло на Северной стороне Севастопольской бухты. Информация о пострадавших или жертвах не поступала.

Утром на одном из кораблей на Северной стороне военные отбили атаку противокорабельной ракеты. От упавших осколков произошло небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали. Доверяйте только информации из официальных источников, — написал Развожаев.

В Министерстве обороны РФ ранее сообщили, что в небе над Брянской областью около 23:30 по Москве в субботу, 20 апреля, сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российская система ПВО в регионе сбила шесть украинских беспилотников. По его словам, началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Никто в результате ЧП не пострадал, разрушений тоже нет, уточнил Богомаз.