ВСУ заминировали схроны с оружием в Авдеевке ФСБ выявила заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием в Авдеевке

Фото: МО Украины

Несколько заминированных схронов с иностранным вооружением были найдены в Авдеевке после отступления Вооруженных сил Украины, сообщило управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Кроме того, там обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с неизвестным веществом, передают «Известия».

В схроне среди прочего были 27 гранат РГН, 41 граната Ф-1 и 50 ВОГ иностранного производства. Также там оказались спрятаны более 10 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию, свыше 700 снарядов на 155-мм и 139 танковых снарядов.