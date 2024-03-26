В подвале российской пятиэтажки нашли склад боеприпасов Mash: в подвале дома в Аксае найдены гранаты, ракеты и патроны

Фото: НАК

Крупный схрон с боеприпасами был обнаружен жителем Аксая в Ростовской области, сообщает Telegram-канал Don Mash. Согласно его информации, в кладовой цокольного этажа пятиэтажного дома мужчина нашел три гранаты и запалы к ним, сигнальные и осветительные ракеты, дымовые шашки, детонаторы, а также несколько сотен патронов и взрывпакеты.

Как уточнил канал, инцидент произошел в доме на проспекте Ленина. Обнаруживший склад с боеприпасами мужчина вызвал полицию. Все найденные снаряды были отправлены на экспертизу. Предварительно установлено, что несколько боеприпасов были холостые, однако остальные — боевые. В схроне обнаружили патроны к винтовкам, автоматам, пистолетам и пулеметам. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский сообщил об обнаружении схронов с оружием и боеприпасами в Авдеевке, оставленных украинскими войсками. В них хранились вооружения, используемые странами НАТО, а также газовые гранаты, активно применявшиеся против наступающих российских сил.

До этого УФСБ России по Донецкой Народной Республике сообщило, что сотрудники ведомства обнаружили заминированный схрон с оружием на территории Мариуполя. В нем были найдены секретные документы Службы безопасности Украины.