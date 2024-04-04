ФСБ нашла иностранное оружие, которое ВСУ оставили в ДНР при отступлении ФСБ нашла заминированный схрон ВСУ с иностранным оружием под Донецком

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Заминированный схрон с вооружением иностранного производства обнаружен в Донецкой Народной Республике, сообщило РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по ДНР. Украинские войска сделали его при отступлении.

В результате совместных мероприятий УФСБ России по ДНР и органов военной контрразведки Южного военного округа в Ясиноватском районе ДНР обнаружен заминированный схрон с иностранным вооружением, заготовленный украинскими войсками при отступлении на Авдеевском направлении, — заявили в ведомстве.

Обнаружены девять автоматов АК-74, АК-12, израильский ручной противотанковый гранатомет RGW-90, два американских РПГ M136a1, два британских РПГ ASM L1A1 и четыре шведских РПГ RSV M4740. Учитывая признаки минирования, специалисты ФСБ решили уничтожить вооружения на месте схрона накладными зарядами.

Ранее крупный схрон с боеприпасами был обнаружен жителем Аксая в Ростовской области. В кладовой цокольного этажа пятиэтажного дома мужчина нашел три гранаты и запалы к ним, сигнальные и осветительные ракеты, дымовые шашки, детонаторы, а также несколько сотен патронов и взрывпакеты. Все найденные снаряды были отправлены на экспертизу. Предварительно установлено, что лишь несколько боеприпасов были холостыми.