Стало известно, сколько священников не хватает в зоне СВО Митрополит Кирилл: в зоне СВО не хватает 1,3 тысячи священников

Фото: Минобороны РФ

В зоне спецоперации служат 309 штатных военных священников, рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в эфире программы «Церковь и мы» на телеканале «Россия 24». Но, чтобы покрыть потребности военнослужащих в духовном окормлении, требуется еще около 1,3 тысячи, подчеркнул он.

Для увеличения состава священников требуются определенные реформы, а у РПЦ тесный контакт с Министерством обороны. Поэтому вопрос, думаю, решится в ближайшее время, — отметил он.

Ранее митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл заявлял, что с начала специальной военной операции России на Украине героически погибли шесть священнослужителей РПЦ. По его словам, первой жертвой ВСУ стал протоиерей Олег Артемов, погибший при обстреле сел Журавлевки и Нехотеевки в Белгородской области.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высоко ценит молитвенную практику участников спецоперации, особенно тех, кто молится перед боем. Он подчеркнул, что молитва военных — это «крик души», способный творить чудеса. По его утверждению, беседа бойцов с Богом творит чудеса.

Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской православной церкви в середине апреля предупредил о мошеннических сборах от имени отдела на платформе — клоне сайта «Поможем». Отмечается, что злоумышленники вели сбор на операцию некому Семену Танееву, который якобы является сыном иерея Игоря Танеева.